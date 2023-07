5 malattie legate ai viaggi che vale la pena conoscere

(Di mercoledì 19 luglio 2023) In partenza verso mete esotiche e luoghi lontani? In base alla destinazione scelta, è bene essere a conoscenza delle misure utili a difendersi dache possono rappresentare un rischio serio per la salute

... alla prevenzione dellecronico e degenerative, allo studio delle migliori strategie di ... Programmi di prevenzione delle patologie non trasmissibili ealla sedentarietà; Didattiche ...Le linee guida mirano a prevenire l'aumento di peso in adulti e bambini e contengono raccomandazioni per "ridurre il rischio dinon trasmissibiliall'alimentazione, come il diabete di ......tre nuove linee guida puntano alla "prevenzione di un aumento di peso malsano" in grandi e piccoli e contengono raccomandazioni che mirano a "ridurre il rischio dinon trasmissibili...

Salute protetta ad ogni età, ecco i 7 nuovi check up FisiomedLab Cronache Fermane

Domani in Senato il secondo training istituzionale sulle Terapie Avanzate, dedicato alla sostenibilità economica delle ATMP. Durante il percorso di ...GROSSETO – Generosa donazione all'Uoc Malattie infettive dell'ospedale Misericordia da parte della Lega italiana fibrosi cistica Toscana. È stata ...