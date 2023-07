18 Luglio 2023 – Altri guai per Trump | il Michigan denuncia 16 elettori falsi Gop Intanto però il Tycoon vola nei sondaggi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Lo stato delha presentato accuse penali contro sedici “di Donald“per il loro ruolo in uno schema fraudolento” nelle elezioni presidenziali del 2020. Queste accusefannore l’ex presidente nei: l’istituto demoscopico Premise accredita lo scontro Biden-(40% vs 42%), la Shuffolk University (38%vs44%), YouGov (39%vs40%).si è conclusa con un nulla di fatto l’udienza preliminare davanti al tribunale federale di Fort Pierce, in Florida, chiamato a decidere sulla vicenda dei documenti top secret sequestrati nella residenza di Mar-a-Lago. Almeno dieci civili sono stati uccisi in due diversi attacchi effettuati lunedì da sospetti jihadisti contro due località nel Burkina Faso ...

Articolo tratto dal numero didi Forbes Italia. Abbonati! Che anno ilper Jensen Huang ! In febbraio ha celebrato il suo 60esimo compleanno, in aprile il 30esimo di Nvidia, l'azienda che ha fondato e che in maggio ...Non c'è pace per il Veneto che dopo essere stato colpito dalle tempeste montane di due giorni fa, ieri ha visto forti nubifragi, vento, e grandine anche in pianura. Particolarmente colpite le ...Oggi, 20, è la Giornata internazionale degli scacchi che celebra la fondazione della Fide, ... a oggi i tesserati alla Fsi delsuperano quota 19.500 mentre il precedente record, registrato ...

Estate Romana 2023: il programma degli eventi dal 19 al 25 luglio RomaToday

Le rate dei mutui a tasso variabile sono troppo alte per cittadini e famiglie e per questo, ABI si è attivata a loro tutela. Ecco come.È diventato operativo il sistema telematico Send. Basta avere una posta elettronica certificata per ricevere dagli uffici comunali avvisi di multe ed altri atti ufficiali. Ecco come funziona ...