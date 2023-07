Zuppa di Porro 18 luglio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 18 luglio 2023)di. Caldo record il pianeta in ginocchio è l’apertura della Rep e Michele Serra a corredo: le destre sorde al grido d’allarme. Ci pensa Ferrara, sul Foglio, che di destra non è, a sbertucciarli. Del Debbio e i recod del passato. Travaglio e Perina sulla Stampa manganellano Marina Berlusconi. Bravi questi di centro destra, alla rai, come scrive sallusti jr, è rimasto il Soviet e all’agenzia delle entrate, ruffini, confermato da questi fenomeni. Poi sul codono di Salvini si può discutere, ma leggere sul Corsera il titolini: 23 milioni di italiani evasori vi fa capire cosa pensano sti pazzi.. Carola Rakete si candida, brava. IN un partito di etsrema sinistra, ma che ovviamente nessuno definisce così. Putin e il grano. Frena l’inflzione #rassegnastampa18L'articolo proviene da Nicola