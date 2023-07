Zerocalcare | da fumettista a fenomeno di massa

(Di martedì 18 luglio 2023) Uno degli artisti più in voga del momento è sicuramente Michele Rech, in arte. Negli ultimi anni la sua fama è definitivamente esplosa. C’è chi l‘ha conosciuto agli albori tramite le prime pubblicazioni fumettistiche, chi lo ha adorato grazie all’intrattenimento offerto durante il lockdown con la serie “Rebibbia Quarantine”, e infine chi lo ha apprezzato con le sue prime due serie Netflix uscite negli ultimi anni. Nato ad Arezzo (città dove il padre, romano di Rebibbia, lavorava ai tempi) nel 1983, di origine Francese da parte di madre. Collabora per un periodo con alcune testate giornalistiche lavorando come illustratore presso il quotidiano Liberazione e come disegnatore per il mensile La Repubblica XL. Nel 2011 crea il suo blog.it, e nello stesso anno pubblica il suo primo albo a fumetti “La profezia dell’armadillo”, che ...

Dopo il successo di Strappare lungo i bordi , i fan delromano ritrovano tutti i ... In Questo mondo non mi renderà cattivo ,ripresenta tutte le grandi tematiche introspettive ...Seera ormai già da un bel po' di anni uno degli artisti più in vista nel nostro Paese, l'arrivo delle serie Netflix ideate dalromano hanno portato la sua popolarità ad impennarsi ...Avete mai fatto caso che...assomiglia a Jared Leto La reazione delal curioso ...

Zerocalcare, ecco da dove nascono le citazioni della Sabina nelle serie animate ilmessaggero.it

RIETI - Ormai l'hanno vista un po' tutti, la seconda serie animata di Zerocalcare "Questo mondo non mi renderà cattivo”, ma è sempre bene non spoilerare nulla.Zerocalcare invita di nuovo i suoi fan a conoscere il Tiburtino Terzo, chiedendo loro stavolta di scendere tra le strade di Roma. Dopo il successo della serie “Questo mondo non mi renderà cattivo”, us ...