(Di martedì 18 luglio 2023) La situazione attuale per quanto concerne gli interessi nei confronti delcolombianoDuvanL’Atalanta sta pensando di rivoluzionare il suo attacco, ma in primis deve cercare di vendere dei giocatori: in particolar modo il tandem colombiano-Muriel, e nei confronti del colombiano sono presenti delle novità importanti. Chi èal numero 91 atalantino? Attualmente c’è il Monza a voler tentare una trattativa con la Dea per provare ad acquistare il colombiano. Nelle ultime ore si era parlato anche di Inter, ma i nerazzurri vedono Duvan come un piano D (davanti ha tre nomi del calibro di Balogun, Morata e Beto).

Zapata verso la cessione: chi è interessato al centravanti dell'Atalanta Calcio News 24

