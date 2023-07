Zaniolo | infortunio schock al mignolo – VIDEO

(Di martedì 18 luglio 2023)per Nicolònell’amichevole tra il Galatasaray e lo Sturm: rottura e dislocazione delBrutto e bizzarroper Nicolò: durante una amichevole tra Galatasaray e Sturm l’italiano si è fermato dopo una brutta caduta in cui il ditorisulta completamente dislocato. Le immagini non sono consigliate ad un pubblico sensibile. il dito dipic.twitter.com/OmlQuiavf2 — T3RR0R¡ST BALL ?/? (@OfficialAsComa) July 18, 2023

Brutto infortunio per Nicolò Zaniolo durante l'amichevole del Galatasaray contro lo Sturm Graz. Il classe '99 italiano è caduto con tutto il peso sulla sua mano sinistra dopo uno scontro con un avversario.

Un dolore atroce alla mano, le urla e poi il mignolo della mano sinistra praticamente diventato orizzontale. Sono immagini scioccanti quelle che arrivano dall'amichevole tra il Galatasaray e ...Disavventura per il giocatore italiano, Zaniolo nel corso di un'amichevole con il Galatasaray. Problemi ad un mignolo per lui ...