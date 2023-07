Zaki condannato a 3 anni di carcere | i legali si appellano a un precedente

Il portavoce di Amnesty: 'Il peggiore degli scenari possibili. Patricka tre anni' Patrickè statoa tre anni di carcere dal Tribunale di emergenza per reati contro la sicurezza dello Stato di Mansoura . Lo ha reso noto su Twitter Hossam ...Patrickè statooggi a tre anni di carcere per reati contro la sicurezza. La sentenza del tribunale di emergenza nel corso del processo a Mansoura in Egitto. Lo ha reso noto su Twitter Hossam ..., il peggiore degli scenari" "Il peggiore degli scenari possibili. Patricka tre anni". Lo scrive sui suoi profili social il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo ...

Patrick Zaki condannato a tre anni: dovrà scontare altri 14 mesi di carcere TGCOM

Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere dal Tribunale per reati contro la sicurezza di Mansoura in Egitto sulla base di un post pubblicato nel 2020. La notizia, resa nota via Twitter da ...