WWE | Una buona puntata di Raw si mantiene su buoni numeri negli ascolti

(Di martedì 18 luglio 2023) La scorsa notte è andata in onda su USA Network lasettimanale di Monday Night Raw, per quanto riguarda i dati suglilo show ha fatto registrare una media di 1.881.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.57.stabili Questi dati risultano essere in linea con quelli fatti registrare dallo show rosso nell’ultimo periodo e rispetto a settimana scorsa sono anche leggermente più alti, segno che comunque il prodotto offertoultimi tempi riesce a riscuotere un discreto seguito dai fan. WWE Raw last night on USA Network (8-11pm):1,881,000 viewersP18-49 rating: 0.57First reported by PWTorch pic.twitter.com/eUeCZN05Jp— Wrestlenomics (@wrestlenomics) July 18, 2023

La scorsa notte è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di Monday Night Raw, per quanto riguarda i dati sugli ascolti lo show ha fatto registrare una media di 1.881.000 spettatori e un ...