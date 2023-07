WWE | Becky Lynch dovrà passare sopra Zoey Stark per arrivare a Trish | ufficiale l’incontro per il prossimo Raw!

(Di martedì 18 luglio 2023) Dopo quanto accaduto ieri notte, la WWE ha resotraper ilepisodio di Raw. Se The Man vincerà, come confermato, verrà resoil match conStratus, in una rivincita di quanto visto a Night of Champions. Ed il palcoscenico indicato, se quest’incontro si dovesse tenere, è ovviamente Summerslam. Ma non solo. Sia Logan Paul che Drew McIntyre saranno a Raw settimana prossima, per continuare le proprie rivalità con Gunther (che ha apertamente sfidato lo scozzese) e Ricochet. Due veri e propri faccia a faccia, in vista di un Biggest Party of the Summer sempre più vicino.

Lo scozzese non si vedeva sugli schermida WrestleMania. Frizioni all'interno della Damage CTRL... ha ricambiato il "favore" alla sua leader, ammanettandola alla scala assieme aLynch e ...La rivalità centrale è sicuramente quella fraLynch e Trish Stratus, con l'irlandese che ha ... WrestleMania: quando laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato Seth "Freakin" Rollins vs ...Lo scozzese non si vedeva sugli schermida WrestleMania. Frizioni all'interno della Damage CTRL... ha ricambiato il "favore" alla sua leader, ammanettandola alla scala assieme aLynch e ...

WWE: Becky Lynch dovrà passare sopra Zoey Stark per arrivare a Trish, ufficiale l’incontro per il pr... Zona Wrestling

Two more weeks and this feud between Trish Stratus and Becky Lynch should be over. Sorry fans, but Trish’s run continues to be a disappointment and major misfire. Her heel turn hasn’t worked, and it’s ...A high-stakes match between Becky Lynch and Zoey Stark is set for next week's "WWE Raw." As per stipulation, if Lynch loses, she would be forced to get a tattoo of Trish Stratus. If she wins, Lynch ...