WWE | Annunciata l’avversario di Seth Rollins a Summerslam | possibile una stipulazione speciale?

(Di martedì 18 luglio 2023) Durante l’ultimo episodio di Raw, la WWE ha ufficializzato il rematch tra Finn Balor eper, con in palio ovviamente il World Heavyweight Championship di quest’ultimo. Nella notte, a seguito dell’ennesimo confronto, la federazione ha dunque annunciato il secondo match per la card del Biggest Party of the Summer dopo Cody Rhodes vs Brock Lesnar, come riportato in mattinata. Sempre durante l’ultima puntata dello show rosso, è stato confermato “ufficiosamente” anche l’atteso scontro tra Ronda Rousey e Shayna Baszler, dopo l’ennesimo scambio di vedute, stavolta a distanza. Secondo gli ultimi rumor, la stessa ex UFC sarebbe in uscita dalla WWE e dal mondo del wrestling in generale, ma staremo a vedere se questo scontro sarà davvero l’ultimo di Ronda a Stamford o meno.