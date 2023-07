Wta Palermo 2023 | Trevisan riapre tutto ma crolla alla distanza | Kasatkina la spunta al terzo set

(Di martedì 18 luglio 2023) Martinaesce di scena al primo turno del torneo Wta di. L’azzurra, apparsa sempre in grossa difficoltà a livello prettamente fisico, alterna buoni colpi a troppi errori, e dopo averla riaperta all’improvviso poisotto i colpi di una comunque non esaltante Daria. Punteggio finale di 6-3 6-7(2) 6-0 in due ore e trentacinque minuti di gioco. La numero undici al mondo e testa di serie numero uno di questo tabellone sfiderà giovedì al secondo turno la connazionale russa Prozorova. Con un gran rovescio incrociato diè 0-1 per la russa a trenta nel primo game, la russa si guadagna subito tre palle break, una ai vantaggi, maè eccezionale e non molla niente salvandole ...

Camilla Rosatello affronterà Emma Navarro nel secondo turno del torneo250 di2023 (terra) . Non vuole smettere di sognare la tennista azzurra, in tabellone grazie a una wild card, che al primo turno ha travolto l'elvetica Golubic, centrando la prima vittoria ...... torneo internazionale di tennis in corso asui campi in terra rossa del Country Time Club. ...intervenuti alla cerimonia di consegna del Premio Ussi Estate anche il vicepresidente della...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di mercoledì 19 luglio al torneodi2023 con due azzurre in campo, Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello. La campana se la vedrà con Sara Sorribes Tormo come primo match dalle ore 16, mentre a chiudere il programma sul ...

La cerimonia di consegna, dedicata al ricordo dell’attaccante, fra le altre, di Palermo e Catania Gaetano Troja ... di consegna del premio Ussi Estate anche il vicepresidente della Wta Fabrizio ...La cerimonia di consegna, dedicata al compianto Tanino Troja, è stata ospitata all’interno della XXXIV edizione dei Palermo Ladies Open ...