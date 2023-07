Wta Budapest 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 19 luglio

(Di martedì 18 luglio 2023) Ile glicon l’didel torneo Wta di: ecco di seguito allora lazione completa per la giornata di19, con quattro incontri in. Le sfide di secondo turno sono tutte sul centrale, si parte alle ore 11 con Juvan contro Sharma, quindi Schmiedlova affronta Korpatsch, Maria sfida la padrona di casa Stollar e infine Liu se la vedrà con Putintseva. Di seguito ecco il palinsesto. CENTRE COURT ore 11 Juvan vs Sharma a seguire (8) Schmiedlova vs Korpatsch a seguire (5) Maria vs Stollar a seguire Liu vs (4) Putintseva SportFace.

Passano anche Korpatsch, Siskova e Stollar Giornata dedicata al completamento del primo turno all' Hungarian Grand Prix in scena questa settimana a. D. Shnaider b. B. Pera 6 - 4 7 - 5 In due ...Sulla terra rossa del torneo250 di Palermo a capeggiare la nutrita truppa azzurra è la numero ... Oltre a quello di Palermo, è in programma anche il torneo di: in Ungheria l'argentina ...... WTA250 che si disputa sui campi in terra rossa della Római Teniszakadémia di. Il torneo - alla sua terza edizione dal rientro in calendario avvenuto nel 2021 - è sprovvisto di giocatrici ...

WTA Budapest: giovani russe in evidenza, Shnaider e Timofeeva superano Pera e Gavrilova Ubitennis

Tennis, nutrita la truppa azzurra al torneo di Palermo: impegno complicato per la numero uno d'Italia Cocciaretto.Inizia con sette incontri il primo turno del torneo WTA 250 di Budapest: l'Hungarian Grand Prix 2023 non vede azzurre al via. Sulla terra battuta outdoor magiara oggi spiccano la rapida vittoria della ...