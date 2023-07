WTA Budapest 2023 | avanti Podoroska e Putintseva | fuori Pera e Saville Zhang | errore | scintille e ritiro

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Si è conclusa la seconda giornata di primi turni al torneo WTA 250 di. Nella capitale ungherese è accaduto un po’ di tutto tra forfait, ritiri a match in corso e uscite di scena importanti: andiamo a vedere però con il dettaglio quello ce si è verificato. Innanzitutto, vala numero 1 del seeding, l’americana Bernarda, sorpresa per 6-4 7-5 dalla russa Diana Shnaider. Non solo: il forfait della ceca Tereza Martincova porta in tabellone da lucky loser Maria Timofeeva, altra russa, che rimonta l’australiana Daria(moscovita di nascita, ma ormai cittadina australiana; il cognome Gavrilova è un ricordo) per 2-6 6-3 6-4. Ci sarà dunque un confronto tra connazionali per andare ai quarti. Piuttosto singolare l’andamento del match per Nadia: l’argentina, ex semifinalista al ...