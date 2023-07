Wizz Air Venicemarathon | superati i 10mila iscritti | 15 settimane d' allenamento per trasformare un sogno in realtà

(Di martedì 18 luglio 2023) A poco meno di 100 giorni dalla 37Air42K - 21K - 10K del prossimo 22 ottobre, e dopo il sold out della mezza maratona, continua il trend positivo delle iscrizioni anche sulle ...

Da lunedì 10 luglio, è partito il progetto di allenamenti 'Road to 37Venicemarathon 42K', ideato dagli organizzatori della Maratona di Venezia in collaborazione con l'ex azzurro di ...... Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (), ...... 3 frequenze settimanali OLBIA (AEROITALIA): 2 frequenze settimanali PALERMO (RYANAIR): 3 frequenze settimanali ROTTERDAM (TRANSAVIA): 2 frequenze settimanali TIRANA (): 3/4 frequenze ...

Catania : Wizz Air informa i passeggeri – Italiavola & Travel Italiavola & Travel –

A poco meno di 100 giorni dalla 37^ Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K del prossimo 22 ottobre, e dopo il sold out della mezza maratona, continua il trend positivo delle iscrizioni anche sulle altre.Wizz Air lancia il nuovo servizio eSIM Data, dati mobili affidabili e ad alta velocità Wizz Air, la compagnia aerea in rapida crescita in Europa e più sostenibile a livello globale, è lieta di annunci ...