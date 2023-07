Wimbledon 2023 | gli outfit più belli delle celebrities

Leggi su amica

(Di martedì 18 luglio 2023) Dopo tre settimane intense,è finito. Alcazar e Vondrousova hanno vinto, ma non sono gli unici. Tante leche hanno partecipato, sfoggiando look impeccabili e trionfando nella gara del buon gusto.è da sempre il torneo più ambito, quello più antico, e quello con il dress code più rigoroso (per i tennisti): solo completi bianchi. Anche se ultimamente qualcosa sta cambiando. Il campione italiano Jannik Sinner, per la prima volta ha rotto un tabù e ha portato in campo un borsone con logo all over di Gucci (di cui il tennista è testimonial). La moda sta entrando nel tempio del tennis anche attraverso i suoi protagonisti. Mentre grazie al pubblico, i fashion brand hanno avuto modo di sbizzarrirsi.è una vera passerella di star, attira, reali e personaggi ...