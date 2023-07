West Ham-Tottenham Amichevole | 18-07-2023 ore 13 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 18 luglio 2023)in terra d’Australia perHam econ gli Hammers che sono già in loco da qualche giorno e comunque per loro questa sarà la terza gara di preparazione dopo quella giocata in patria contro il Boreham Wood, battuto 4-1, e la prima australiana contro il Perth Glory, travolto 6-2 in questo stesso InfoBetting: Scommesse Sportive e

Elenco delle partite previste per oggi, martedì 18 luglio 2023: si giocano le gare di ritorno degli ottavi di finale, amichevoli per Modena e Genoa, spicca- Tottenham Tornano le gare di qualificazione alla prossima Champions League . Ci troviamo gli ottavi di finale con il match di ritorno di otto partite. Al via alle ore 17 con Struga - ...14.00 - L'Arsenal ufficializza l'acquisto di Declan Rice dal, è l'inglese più costoso della storia. QUI I DETTAGLI DELL'AFFARE 13.15 - Antonio Colak è a un passo dal firmare per il Parma. Il ...... 116,6 milioni nelle casse delper il centrocampista inglese. Ma chi sono gli altri colpi record a fargli compagnia Super campioni e qualche delusione. C'è anche chi compare due volte! Dati ...

West Ham, piace Maguire: la situazione | Mercato Calciomercato.com

West Ham-Tottenham: dove seguire in Streaming GRATIS e in Diretta LIVE il match amichevole di martedì 18 luglio ...L'ex centrocampista del Chelsea e del Borussia Monchengladbach Denis Zakaria viene considerato dal West ham, è un ottimo giocatore, ma non è assolutamente in grado di sostituire ...