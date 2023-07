Wanderlust 108 | a mindful triathlon 2023 a Milano e Roma

Leggi su lopinionista

(Di martedì 18 luglio 2023) L’evento dedicato alla consapevolezza targatofarà tappa in Italia con tre imperdibili appuntamenti in partnership con adidas del 23, 24 e 30 settembre, la più grande community diness a livello internazionale, torna in Italia con il suo iconico108, il #bestadayever dedicato al benessere mentale e fisico. Unicodella consapevolezza,108 è l’occasione perfetta per celebrare e praticare insieme ilMovement, condividendo i valori di una vita sana e all’insegna della propria versione migliore. L’evento, in partnership con adidas, è da sette anni presenza fissa nei parchi delle più importanti città italiane. Per il, gli appuntamenti avranno luogo ae ...