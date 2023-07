(Di martedì 18 luglio 2023) Il calciomercato delpuò regalare qualche colpo a sorpresa per la prossima stagione: il calciatore si èa De. Gli azzurri sono al centro di una nuova mini rivoluzione che rischia di cambiare moltissimo il volto del club azzurro. La prima cessione importante da mettere a registro sarà quella di Kim Min-Jae che passerà al Bayern Monaco nei prossimi giorni. Ma non sarà l’unico calciatore a cambiare aria e che dovrà essere sostituito: potrebbero esserci nuovi assalti importanti e il rischio di una rosa completamente diversa è ampio. Calciomercato, si èa DeIlpuò perdere molti calciatori importanti ma li rimpiazzerà con altri di primo livello. La volontà di ...

Il corno rosso portafortuna è da sempre riconosciuto come simbolo distintivo die un augurio ... inavvertitamente, il corno dovesse rompersi Qualora dovesse accadere, la tradizioneche ...Ambientato a, Bruno Ciccatelli, un uomo solo cui è stata appena diagnosticata sordità a un ... Il Festival, diretto da Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu,...Il Tottenham nonun prestito secco, aprirebbe solo all'obbligo di riscatto. Lo Celso guadagna più di 4 milioni ... Giovani Lo Celso Giovanni Lo Celso apre ad un possibile arrivo a, per ...

Vuole il Napoli per rilanciarsi: si è offerto a De Laurentiis Spazio Napoli

Ma anche per la formula: il Napoli lo vuole in prestito. A questo punto, De Laurentiis potrebbe tornare all’assalto, mettendo da parte Demme. Ma il vice Lobotka non è detto che possa essere ...Vorremmo essere il polo di attrazione degli scrittori di qualità ... L’interno della libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli, dopo la ristrutturazione Lei a Neri Pozza era il dominus ...