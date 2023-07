Volley | VNL 2023 Ancora una rivincita per gli azzurri contro l’Argentina | in palio la semifinale

(Di martedì 18 luglio 2023) Per i patiti della tecnica poteva andare peggio, per i malati di scaramanzia poteva andare meglio: Italia-Argentina evoca ricordi nefasti per l’Italia del. Il quarto di finale perso al tie break a Tokyo è stata una della pagine più buie delnostrano nelle ultime stagioni ed è stato anche l’ultimo atto di una Nazionale, quella di Gianlorenzo Blengini, capace di andarsi a giocare il titolo olimpico a Rioil Brasile. Adesso l’Italia è campione del mondo eha perso per strada qualche pezzo pregiato ma non è certo squadra da sottovalutare per due motivi: il primo è che scorrendo i nomi dei giocatori dell’Albiceleste ci sono elementi di valore assoluto, secondo perchél’Italia questa Argentina riesce sempre ad esaltarsi, come capitò nel primo in...

...italiani La Volleyball Nations League maschile 2023 in TV e streaming I match degli azzurri in... Dal 2005 al 2010 ha allenato la Lubevincendo sei titoli: 1 scudetto (2005 - 2006), 2 Coppa ..., Nations League Final Eight . Italia - Argentina . Ore 20. Diretta televisiva: SkySport ... Che non a caso ha chiuso la fase preliminare dicon un filetto di quattro vittorie pesanti, che l'...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanentimaschile, i convocati per le Finals a Danzica C'è l'Argentina ai quarti delle Finals che l'Italvolley gioca a Danzica, in Polonia. Sono 14 gli ...

Pallavolo VNL maschile – Rok Mozic continua ad avere problemi ad una gamba, per questo ha cambiato la sua battuta ivolleymagazine

Quarti di finale, l'ItalVolley è carica a pallettoni. Vendicare Tokyo è la prima missione, ma gli Azzurri vogliono arrivare fino in fondo: cominciare bene è l’unica cosa da fare ...Come a Katowice anche a Danzica: l’Italia gioca la fase finale della Volleyball Nations League. Il match sarà in diretta mercoledì 19 luglio dalle 20 su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Arena ...