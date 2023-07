Volley femminile | l’Italia vola in semifinale agli Europei Under 17! Olanda ko | Peroni e Tosini sugli scudi

(Di martedì 18 luglio 2023)ha sconfitto l’per 3-1 (25-18; 22-25; 25-10; 25-15) e si è qualificata alle semifinali degli17 di. Le azzurre hanno infilato la quinta vittoria su sei partite disputate nella fase a gironi e, con una giornata di anticipo, sono già certe di chiudere nelle prime due posizioni di classifica, meritandosi così l’accesso alla fase a eliminazione diretta. La nostra Nazionale chiuderà il turno preliminare domani contro la Serbia: serve un successo, con concomitante ko dell’imbattuta Croazia contro l’, per agguantare il primo posto. In caso di secondo posto ci sarà lacontro la Grecia, mentre il primato assicurerà il testa a testa contro una tra Turchia e Slovenia. Sul campo di Vrnjacka Banja ...

Il torneo diè in programma dal 24 al 29 luglio e vedrà impegnate in campo le Nazionali under 19 maschile e. Nella passata edizione le due formazioni dell'Italia (under 19...2023 - 2024 Serie B1Squadra Mosaico Ravenna Carola Ollino è una nuova giocatrice del Mosaico Ravenna per la stagione 2023 - 2024 del(Serie B1). È ufficiale l'inserimento in rosa della forte schiacciatrice piemontese nel gruppo che verrà gestito dai coach Barbolini - Falco. Nata a Torino nel 2003, 180 cm di altezza,......

Prosegue a gonfie vele la marcia delle azzurrine agli Europei di categoria che, oggi, hanno superato 3-1 l'Olanda conquistando la semifinale con una giornata di anticipo.Carola Ollino è una nuova giocatrice del Mosaico Ravenna per la stagione 2023-2024 del volley femminile (Serie B1). È ufficiale l'inserimento in rosa della forte schiacciatrice piemontese nel gruppo