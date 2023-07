Vlahovic vuole il Psg | la Juve aspetta l’offerta giusta

(Di martedì 18 luglio 2023) Dusanha detto sì ai parigini, ma lantusper cederlo: tutti i dettagli Dusanha detto sì al Psg, ma lantusper cederlo: tutti i dettagli. I bianconeri l’hanno pagato 70 milioni dalla Fiorentina anche se ora a bilancio il suo acquisto pesa per 50 ma la società spera di incassarne di più per il serbo. La cifrasarebbe tra gli 80 e i 90 milioni per avere la certezza lato Psg di avere anche il sì di Giuntoli.si allena e intanto attende le novità sul suo futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

... rivelazione sul futuro di Pogba: 'Ho parlato con lui, so cosa'In casa Juventus il mercato sembra essere in grande fermento. Tanti sono i nomi al centro delle voci di mercato, da- ...ATTESA- Il ritiro dell'Inter dalla corsa e la necessità della Juve di vendereprima di ... Quando Lukaku comincerà ad allenarsi, da indesiderato in una squadra da cuiandarsene e in cui ...1 " ROMELU LUKAKU Oltre la Juventus chefortemente il belga e che attende però la cessione dial Psg, va registrata la concorrenza dell'Al - Hilal, che già da tempo si era fatto sotto ...

Perché la Juventus molla Vlahovic per Lukaku Goal Italia

Lukaku-Juve in 72 ore Giuntoli vuole evitare la beffa Milinkovic. C’è il maxi rilancio da parte dell’Al-Ahli per il belga Come spiega il Corriere dello Sport tra oggi, domani e giovedì il calciomerca ...I bianconeri vogliono cedere Vlahovic, i nerazzurri non hanno riscattato Bellanova. I risultati degli azzurrini non insegnano niente