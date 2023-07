Vlahovic | cambia tutto | la situazione

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 18 luglio 2023) La Juventus deve decidere come muoversi a livello offensivo;dipende dal futuro di, centravanti di ottimo livello. Una stagione complicata quella di; l’attaccante bianconero, infatti, ha faticato ad esprimereil suo potenziale sia per dei problemi fisici sia per un sistema di gioco, il 3-5-2, in cui non è riuscito a rendere come ci si aspettava. Il centravanti ex Fiorentina è un giocatore forte, abile all’interno dell’area di rigore e con la possibilità di realizzare un numero importante di gol all’interno della stagione.(LaPresse)In questa sessione di mercato il rischio chepossa lasciare i bianconeri è piuttosto alto; sul giocatore sembrano esserci club importanti come, ad esempio, il PSG. Per portarlo via da Torino, però, servono ...