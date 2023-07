Violenza sessuale figlio La Russa | indagato anche l’amico deejay

... il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa: si tratta di un Dj presente nella casa dove sarebbe avvenuta la. Il suo nome è Tommy Gilardoni . Caso La Russa Jr: c'è un ...Il giocatore, da quando il 6 dicembre scorso è stato condannato in primo grado a sei anni perdi gruppo, non è stato più schierato. Lo si rivedrà in campo presto, con la maglia ...È stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa diTommy Gilardoni, il 24enne dj amico di Leonardo Apache La Russa, quest'ultimo già indagato per lo stesso reato dai primi di luglio dopo la denuncia di una 22enne. La ragazza che ha ...

Tommy Gilardoni, l’amico deejay di Leonardo Apache La Russa, risulta indagato per violenza sessuale. Il 24enne è stato identificato dopo un lungo lavoro degli agenti della squadra Mobile di Milano che ...(Adnkronos) – La presenza del 24enne è riferita in denuncia: la presunta vittima riferisce che Leonardo “mi confermò che sia lui e sia il suo amico avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa”. L’ ...