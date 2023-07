Vingegaard domina la crono e rafforza il primato al Tour

(Di martedì 18 luglio 2023) COMBLOUX (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jonasha annientato la concorrenza. Il danese della Jumbo Visma ha stravinto lametro individuale nella sedicesima tappa delde France 2023, la Passy-Combloux di 22,4 chilometri: la maglia gialla della Grande Boucle ha staccato di 1'38” lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates) e di 2'51” il belga e compagno di squadra Wout Van Aert. Si ridisegna la classifica generale, cona piazzare una seria ipoteca sul successo finale: ora il distacco tra i due è di 1'48” mentre il britannico Adam Yates, in terza posizione, è a oltre 8 minuti. Domani si torna a salire nella diciassettesima frazione, la Saint-Gervais-Monte Bianco-Courchevel di 166 chilometri, con il Col de la Loze a chiudere la corsa. – Foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).

