Villa Literno | “Diamo un’opportunità per la pace” | sabato torneo di calcio allo stadio comunale

(Di martedì 18 luglio 2023) Appuntamento con lo sport a, 22 luglio, dalle 9 alle 13, si terrà “alla”, presso il Campo sportivo di, dove 11 squadre si confronteranno in undi. Alle ore 9 si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

253(Caserta) " E' ricoverato alla clinica "Pineta Grande" l'uomo che, nel pomeriggio di domenica, a, in via Carducci, è precipitato dal secondo piano della sua abitazione. Sul ...... all'angolo dell'imbocco della superstrada Nola -. Affinché l'operazione andasse in porto è stato necessario anche il coinvolgimento dell'esercito. Il fenomeno delle 'auto fantasma' a ...un incendio doloso ha distrutto venti roulotte che dovevano essere la base di un campo d'accoglienza della Caritas. Giovedì 11 luglio 2013 - L'agenzia di Rating Standard & Poor's ...

A Villa Literno i funerali di Giuseppe Turco, il vescovo: Dal dolore ... Fanpage.it

Villa Literno (Caserta) – E’ ricoverato alla clinica “Pineta Grande” l’uomo che, nel pomeriggio di domenica, a Villa Literno, in via Carducci, è precipitato ...Il primo evento tratterà la tematica della pace attraverso lo sport. Lo sport per sua natura è partecipazione, inclusione e cittadinanza, unisce gli individui e le comunità. Infatti il 22 luglio si ...