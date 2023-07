VIDEO Tour de France 2023 | tappa di oggi | highlights e arrivo

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Un gancio destro in pieno che dà un pezzo didea Jonas Vingegaard. Il danese della Jumbo-Visma rafforza la sua maglia gialla, stravincendo la cronometro da Passy a Colomboux di 22,4 chilometri e, di conseguenza, il confronto con Tadej Pogacar. Il vincitore dello scorso anno ha demolito lo sloveno della UAE Team Emirates, a cui ha rifilato 1’38” : una prova contro il tempo straordinaria di Vingegaard, che ha addirittura chiuso la sua prova in 32’36”, con una media di 41,2 km/h. Nessun altro era riuscito ad andare oltre i 39,2, una prestazione mostruosa. Non è Pogacar ad aver perso, ma è Vingegaard che ha stravinto quest’. Perché lo sloveno, nonostante la scoppola presa, ha comunque rifilato più di un minuto al terzo di giornata, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) che continua a sfiorare il successo, e nell’ultimo chilometro ...