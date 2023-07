Viaggi | quando c’era lui i treni erano in orario | da quando c’è lei sono in ritardo? La diretta con Peter Gomez

Marcos aveva presentato il fondo durante i suoiall'estero, in particolareè volato in Svizzera per l'ultimo World Economic Form lo scorso gennaio, ma nel paese il MIF ha suscitato sin ...... politici e commercianti evasori fiscali che tanto ci ricorda le nuove lobby Vanzina: "... con i nostri film, un immaginario degli italiani che riguardava la moda, il calcio, i, i temi ......vedono gli eventi meteo estremi come una delle grandi preoccupazioni per chi programmatra ... "Torneròfa più fresco. Giugno, forse aprile", racconta Dalphna Niebuhr, una turista americana ...

Viaggi, quando c’era lui i treni erano in orario, da quando c’è lei sono in ritardo La diretta… Il Fatto Quotidiano

Oggi Nelson Mandela avrebbe compiuto 105 anni. E titoliamo la newsletter con la domanda che lui rivolgeva sempre ai bambini. Questa mattina a milioni gli risponderebbero che hanno mangiato poco, se no ...All'Arena di Verona pubblico in fibrillazione per il concerto del rapper: come i suoi album, anche i suoi show sono innovazione pura ...