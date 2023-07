Vi ricordate di Ritorno Al Presente | il reality del 2005 condotto da Carlo Conti?

Leggi su biccy

(Di martedì 18 luglio 2023) Gli amanti del genere sicuramente se ne ricorderanno, per tutti gli altri si tratterà di una curiosità: nelRai1 propose ilshow dal titoloAl. Un programma basato su un format olandese che costringeva i vip a vivere in varie epoche storiche adattandosi a usi e costumi del periodo incriminato. Il leader settimanale (chiamato in questo caso il Potente) era immune dalle nomination e aveva il compito di mandare al televoto una persona. In caso di parità in questo show veniva sempre salvato il concorrente anagraficamente più anziano. Le epoche storiche – ricreate a Cinecittà – cambiavano ogni due settimane, ma a causa degli ascolti disastrosi il programma fu chiuso con un mese di anticipo in occasione della settima puntata (a fronte delle tredici previste). Oltre alla puntata settimanale in ...