Vertice Ue-Celac | Lula | Basta finanziare la guerra in Ucraina ; Von der Leyen | 45 mld al sud america per sviluppare vaccini mRna ed energia green

... ha detto che questo era a portata di mano, quando ha incontrato Lula in vista di unUe con i leader dell'America Latina e dei Caraibi () finalizzato alla ricostruzione Posizione dell'...Su questo disaccordo anche alla riunione G20 finanziario in India . Ilbilaterale Ue - America Latina (ildi cui fanno parte i paesi dell'America del sud e del Centramerica) e' ancora in stallo sul giudizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. ...Così il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando a margine delUe -a Bruxelles. 'La nostra responsabilità è quella di lavorare da vicino per agevolare l'uscita di grano, cereali, ...

Terzo vertice UE-CELAC

L'Unione europea e l'America Latina provano a rafforzare le loro relazioni commerciali, ma il clima è teso e un litigio ha già creato imbarazzo nel primo giorno di vertice. Tutti i nodi da sciogliere.Si alza il livello dello scontro tra maggioranza e opposizioni sul salario minimo. Il governo vuole affossare la proposta di legge unificata a prima firma Giuseppe Conte e il presidente della commissi ...