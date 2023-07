Verso il picco del caldo | monito del Ministero per martedì e mercoledì

Il caldo dell'anticiclone africano sta per raggiungere il. In questa giornata potrebbero crollare alcuni primati storici. Antonio Sanò, fondatore del ...arrivo violenti temporali dalle Alpi...... si è passati daldi 21 minuti del 7 Luglio a soli 6 minuti il 14 Luglio. Nelle prime 48 ore in cui è stato lanciato Threads, il traffico webTwitter è diminuito del 5% rispetto alla ...Ildi età è tra i 16 e i 21 anni ma spesso dai miei colleghi al pronto soccorso arrivano ... Ma le nuove frontiere,le quali i ragazzi si stanno spingendo, riguardano il consumo dei ...

Il caldo verso il picco, confermati i 42-43 gradi a Roma Agenzia ANSA

Verso il picco del caldo: martedì 18 e mercoledì 19 luglio Temperature che non stabiliranno alcun record, fortunatamente, ma che restano abbondantemente oltre le medie stagionali anche in piena estate ...Il caldo dell'anticiclone africano sta per raggiungere il picco. In questa giornata potrebbero crollare alcuni primati storici. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it conferma che Roma quasi ...