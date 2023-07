Veronica Gentili | la futura Iena beccata con Marco Travaglio | scoop bollente dell' estate?

(Di martedì 18 luglio 2023) Non ha ancora iniziato la nuova esperienza, eppuresi mostra già nel ruolo perfetto di "". Bellissima e ormai nota al pubblico per la conduzione di...

Lei, ex attrice ora giornalista, è. Lui è Marco Travaglio , penna rinomata e pungente direttore de Il Fatto Quotidiano . E la notizia è che si sono baciati , con tanto di foto paparazzata davanti ad un locale romano. ...Adesso (forse) è ufficiale: trae Marco Travaglio ci sarebbe del tenero. Il bacio in bocca tra la conduttrice Mediaset nonché firma del Fatto quotidiano e il suo direttore finisce in copertina sul settimanale Diva e ...Metti una sera a cena. Metti l'atmosfera romana, il caldo della Capitale. Et voilà: spunta la foto che fa il giro della Rete., conduttrice de Le iene, e Marco Travaglio si danno un bacio. Lo scatto è di Diva e donna, diretto da Angelo Ascoli, in edicola mercoledì 19 luglio. La, che in passato aveva ...

Su Diva e Donna il bacio tra Veronica Gentili e Marco Travaglio Corriere della Sera

Marco Travaglio bacia la giornalista di Mediaset: è nata una storia (FOTO) Domani uscirà in tutte le edicole il nuovo numero del magazine Diva e Donna, ...Anche perché, in mancanza di grosse notizie su vip o presunti tali che si pigliano o si mollano, questa potrebbe avere tutti i crismi della coppia dell’estate 2023: Veronica Gentili e Marco Travaglio.