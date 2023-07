Veronica Gentili | il bacio a Marco Travaglio infiamma il gossip

(Di martedì 18 luglio 2023), 58 anni, e, 41, sono stati paparazzati insieme in una calda serata romana. Lo scatto pubblicato

Di cosa si tratta E' circolata in queste ultime ore una foto in cui la giornalista alla guida del talk show politico Controcorrente,, è stata sorpresa baciare il suo famoso collega,...Non ha ancora iniziato la nuova esperienza, eppuresi mostra già nel ruolo perfetto di ' iena '. Bellissima e ormai nota al pubblico per la conduzione di Controcorrente,riempie il gossip di queste ore con uno scoop. La futura ...La foto bomba che svela il segreto di Marco Travaglio eIl rumors nelle ultime ore si era anche avvalso di una novità: il ballerino campano avrebbe tradito la moglie con Alessia ...

Su Diva e Donna il bacio tra Veronica Gentili e Marco Travaglio Corriere della Sera

Non ha ancora iniziato la nuova esperienza, eppure Veronica Gentili si mostra già nel ruolo perfetto di "iena". Bellissima e ormai nota al pubblico per la conduzione ...La giornata speciale a Roma Le foto paparazzate da Diva e Donna sono state scattate qualche giorno fa nella capitale, al termine di una cena tra Marco Travaglio e la sua compagna, Veronica Gentili.