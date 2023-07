Verona | duello Torino-Sassuolo per Doig

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 luglio 2023) Le ultime sul futuro di Josh, esterno di proprietà deled al centro degli interessi di varie squadre Sono giorni decisivi per il futuro di Josh. L’esterno delè infatti conteso da. Secondo Sky Sport, i granata avrebbero già incontrato i gialloblù per parlare dello scozzese, di Verdi e di Tameze. L’accordo per la maxi operazione non è comunque stato raggiunto, quindi ilproverà ad inserirsi. Vedremo quale dei due club riuscirà a vincere ildi mercato.