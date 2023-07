Vasto incendio in un bosco nel sud della Svizzera

(Di martedì 18 luglio 2023) Immagini di un grandenelle Alpi svizzere scoppiato lunedi' in una foresta sopra il villaggio di Bitsch, nella regione dell'Alto Vallese, nel sud. Circa 150 vigili del fuoco al ...

Immagini di un grandenelle Alpi svizzere scoppiato lunedi' in una foresta sopra il villaggio di Bitsch, nella regione dell'Alto Vallese, nel sud della Svizzera. Circa 150 vigili del fuoco al lavoro. Oltre 200 ...2 Unrogo è divampato poco prima dell'alba nella zona orientale di Napoli. A fuoco l'area vicina al ... In mattinata, l'ha creato disagi al traffico autostradale.Unha interessato il campo Rom di via mastellone a Barra, alle prime luci dell'alba. Il rogo, sviluppatosi intorno alle 4, ha causato anche forti rallentamenti nel tratto autostradale ...

Vasto incendio alla periferia di Marsala, alta colonna fumo Agenzia ANSA

Immagini di un grande incendio nelle Alpi svizzere scoppiato lunedi' in una foresta sopra il villaggio di Bitsch, nella regione dell'Alto Vallese, nel sud della Svizzera. Circa 150 vigili del fuoco al ...Dalle prime ore di questa mattina, in vari comuni della provincia di Brindisi e nei capoluoghi di Lecce, Taranto, Foggia, Trani è in corso una vasta operazione dei carabinieri ... danneggiamento ...