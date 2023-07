VanMoof dichiara bancarotta | che succede ai clienti?

(Di martedì 18 luglio 2023) Fallimento per la società olandese e i concorrenti si sono già mossi per depredare i suoi utenti disorientati

Un mare di debiti e pochi risultati, VanMoof dichiara fallimento ... +31mag.nl

Si definiva "il produttore di e-bike più finanziato di sempre" e ora invece è costretto a presentare i libri contabili in tribunale.Brbbl, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Il produttore di biciclette di Amsterdam, VanMoof, è stato dichiarato fallito. Lo annunciano i fondatori dell’azienda in una mail interna. L’azienda aveva p ...