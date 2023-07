Vanessa Incontrada conferma il ritorno di fiamma con Rossano Laurini

(Di martedì 18 luglio 2023) Fotogallery -, selfie con l'ex: è tornato l'amore? SENZA FILTRI Fotogallery - Caterina Balivo su smagliature e pancetta: 'Se non sei fisicata, accettati' GUARDA LE FOTO Fotogallery -...

Fotogallery -, selfie con l'ex: è tornato l'amore SENZA FILTRI Fotogallery - Caterina Balivo su smagliature e pancetta: 'Se non sei fisicata, accettati' GUARDA LE FOTO Fotogallery - Alessia ...Che trae Rossano Laurini fosse ritorno di fiamma i fan dell'ex coppia l'avevano ipotizzato già qualche giorno fa, quando la showgirl aveva pubblicato nelle sue Stories Instagram una ...Diletta Leotta ha ospitatonel suo podcast Mamma Dilettante ed ha carpito diverse curiosità sull'attrice iberica, arrivando dove il gossip non è arrivato per mesi. Confidandosi con la giornalista di Dazn, la ...

Vanessa Incontrada: Mio marito Rossano Laurini Insieme da 16 anni. Mi piacerebbe un altro figlio Fanpage.it

Vanessa Incontrada è andata ospite da Diletta Leotta nel suo podcast e, in quell’occasione, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno confermato il ritorno di fiamma con il suo compagno e padre di ...Vanessa Incontrada e il marito Rossano Laurini stanno ancora insieme oppure no Le parole della showgirl spagnola stupiscono!