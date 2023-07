Van der Sar aggiorna tutti da Instagram | “Uscito dalla terapia intensiva”

Buone notizie per l'ex portiere di Ajax e Juventus EdwinSar, uscito dalla terapia intensiva dove era stato ricoverato in seguito a una emorragia cerebrale che l'ha colpito mentre era in vacanza in Croazia. È stato lo stesso ex calciatore ad ...Commenta per primo Il mondo del calcio può tirare un sospiro di sollievo. EdwinSar ha lasciato la terapia intensiva. Ad annunciarlo è lo stesso ex portiere della Juve con un messaggio sui suoi canali social, a 11 giorni dall'emorragia cerebrale che lo aveva colpito. ...Così EdwinSar sul proprio suo profilo ...

Van der Sar, il messaggio dall'ospedale: "Sono fuori dalla terapia intensiva" Corriere dello Sport

Van der Sar era stato ricoverato d'urgenza in terapia intensiva per un'emorragia cerebrale. Oggi, pur rimanendo in ospedale, non è più nel reparto di intensiva e ha voluto aggiornare tutti delle sue ...Vittima di un'emorragia cerebrale durante una vacanza in Croazia, Edwin van der Sar ha finalmente lasciato il reparto di terapia intensiva e tra qualche giorno potrebbe tornare a casa. Lo ha ...