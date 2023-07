Valencia CF | il Milan ha le ‘s’ di Yunus per fare pressione sul Valencia con il prezzo del trasferimento

(Di martedì 18 luglio 2023) 2023-07-17 12:26:34 Calcio italiano: ELuio ha messo a fuoco la strategia per ingaggiare il centrocampistaMusah. Da un lato, c’è una coincidenza di interessi. Come è stato riportato MARCA da settimane:vuole lasciaree il Ilha bisogno dicassa dal centrocampista nordamericano. Ma è proprio in questa seconda parte della frase che le sfumature sono state finora insormontabili. Questo lunedìMusah appare sulla copertina del Gazzetta dello Sport -che è un buon termometro per misurare la temperatura della trattativa- e punta a un’intesa ravvicinata, ma dovuta a pretese economiche ‘favorevoli’ al club italiano. Il ...

OTTIMISTA - Dopo i contatti di oggi Ilè sempre più convinto di riuscire a ridurre la distanza col. Non siamo ancora vicini al traguardo, ma c'è ottimismo per la buona riuscita ......sull'acceleratore per provare a chiudere per il giocatore classe 2002 del, individuato come rinforzo ideale per la mediana, ormai da tempo. Contatti frequenti tra le parti, con ilche ...La trattativa con ilgià nelle scorse settimane stava procedendo positivamente, ma il proprietario Lim ha improvvisamente alzato il prezzo. Adesso il, nonostante il primo stop, è ...

Milan, previsto un nuovo contatto con il Valencia per Musah Sportitalia

Il Milan ora vuole cambiare marcia su Yunus Musah con il chiaro obiettivo di chiudere l’operazione entro venerdì, giorno della partenza della squadra per la tournée negli Stati Uniti. I contatti sono ...I rossoneri non si fermeranno al calciatore olandese per rafforzare la mediana. Moncada e Furlani vogliono chiudere per un altro colpo ...