Utero in affitto – No della Camera a pregiudiziali costituzionali

(Di martedì 18 luglio 2023) «Bene – dice Jacopo Coghe (nella foto) di Pro Vita Famiglia – il votoche ha respinto leditàproposta di legge sull’inreato universale. E’ l’ennesima prova che rendere reato la maternità surrogata anche quando commessa all’estero è una norma di civiltà, buon senso e che rispetta pienamente la Costituzione perché difende le donne e i bambini, altrimenti trattati come schiave le prime e come oggetti da acquistare i secondi. «Ora il Parlamento non ha più scuse né alibi per ritardare una norma che si fa sempre più urgente. Ci aspettiamo, la prossima settimana quando è in programma il prosieguodiscussione, che il voto arrivi subito e la maggioranza a favore sia la più ampia possibile. Ne ...

E' l'ennesima prova che rendere reato la maternità surrogata anche quando commessa all'estero è una norma di civiltà, buon senso e che rispetta pienamente la Costituzione perché difende le donne e i bambini, altrimenti trattati come schiave le prime e come oggetti da acquistare i secondi. Il Pd, dopo un lungo travaglio interiore, per evitare di sembrare troppo diviso al suo interno su quei temi che in un recente passato si chiamavano 'diritti civili', ha deciso di non votare.

Utero in affitto. Terragni: "È un attentato alla civiltà umana" Servizio Informazione Religiosa

C'era attesa per vedere come si sarebbe comportato il Pd sull'emendamento di Riccardo Magi, segretario di +Europa, che mira a introdurre la gestazione per altri "solidale" nel nostro ordinamento.