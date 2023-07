Usa | bimbo di 3 anni spara e uccide la sorellina di 1 anno

(Di martedì 18 luglio 2023) L'incidente avvenuto a San Diego, aperta un'inchiesta sull'accaduto Un bambino di treha accidentalmenteto alladi una San Diego, in California. Le autorità di Fallbrook hriferito che i servizi di emergenza hrisposto a una chiamata dalla casa dei due minori e che, all’arrivo, htrovato la bambina di uncon una ferita da arma da fuoco alla testa. La bimba è stata poi trasferita all’ospedale di Palomar, dove è morta poche ore dopo, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘The San Diego Union Tribune’. Non si sa al momento chi abbia contattato i soccorsi o se i genitori fossero presenti in casa al momento dell’incidente. L’Unità Omicidi del Dipartimento dello Sceriffo ha aperto un’indagine al riguardo. ...

(Adnkronos) – Un bambino di tre anni ha accidentalmente sparato alla sorellina di un anno a San Diego, in California. Le autorità di Fallbrook hanno riferito che i servizi di emergenza hanno risposto ...