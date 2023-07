Uomini e Donne | Ida Platano racconta divertita un imbarazzante aneddoto | “In aereo c’era una puzza che non vi dico | ecco cosa ho fatto”

Leggi su isaechia

(Di martedì 18 luglio 2023) Idahatounche ha recentemente vissuto in aeroporto. In queste ore infatti, la dama di, si trova in vacanza in Sardegna e si sta godendo attimi di relax nelle meravigliose spiagge della costa. Sempre molto attiva sui social, Ida ha condiviso le sue giornate e anche se in vacanza e lontana dalla vita quotidiana, ieri sera ha mostrato tutta la sua vicinanza a Filippo Bisciglia e a tutto il cast di Temptation Island, seguendo assiduamente la quarta puntata andata in onda. Ma non è finita qui, proprio stamattina infatti Ida ha sorpreso i suoi fan con un particolare racconto. La fidanzata di Alessandro Vicinanza infatti ha sentito la necessità dire unvissuto ...