Uno studio su scala globale | pubblicato su Nature | mostra che in alcuni laghi d' acqua dolce ci sono concentrazione di microplastiche più elevate di quelle contenute nelle isole di plastica oceaniche Un risultato sorprendente | come dice Veronica Nava che ha coordinato la ricerca di Milano-Bicocca

(Di martedì 18 luglio 2023) Finora non erano state studiate le concentrazioni diacque dolci. Sotto i riflettori eranonegli oceani, le cosiddette garbage patches, ledi. Ora, per la prima volta, unadell’università dianalizza le acque superficiali deie dei bacini artificiali di tutto il mondo. E i risultatisorprendenti., latrice dell’università diche halasullenei, durante un campionamento. «Al progetto hanno ...

Musica e arte visiva, si fonderanno insieme per dare vita adshow che dalle 20.00 fino a tarda ... Grazie all'analisi di dati raccolti da Gennaio 2023 alla data dell'evento dalloPandolfi, ...approfondimento La Russa, sotto lodi famiglia i manifesti di Non una di meno FOTOGALLERY ...dei quartieri simbolo della Resistenza capitolina, alla vigilia della festa della Liberazione ...La vaccinazione contro il morbillo -degli agenti patogeni più contagiosi - non ha registrato ... "Tuttavia, è anche chiaro da questo importanteche dobbiamo trovare il modo di aiutare ogni ...

Conoscenze, comportamenti e pratiche dei viaggiatori sulla ... Vaccinarsi in Toscana

Eppure, quando arriva l’agognato momento delle ferie, sono in molti a non riuscire a godersele davvero. A confermarlo, è stato uno studio condotto da Glickon, realtà italiana leader nel mercato ...I morti di incidente stradale nella Capitale sono circa cento l'anno. E' quanto emerge dall''Analisi spazio temporale degli incidenti stradali a Roma', uno studio realizzato dall'università Lumsa e ...