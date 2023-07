Uno studio | Donanemab rallenta il declino cognitivo di chi ha Alzheimer

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 luglio 2023) SESTO FIORENTINO (FIRENZE) (ITALPRESS) – L’azienda farmaceutica Eli Lilly ha presentato i risultati completi dellodi fase III Trailblazer-Alz 2, i quali dimostrano chehato in modo significativo ile funzionale nelle persone con malattia di(AD) sintomatica precoce. I dati sono stati condivisi in occasione dell’edizione 2023 dell’’s Association International Conference (AAIC) nel corso di un simposio di primo piano, e sono stati pubblicati contemporaneamente sul Journal of the American Medical Association (JAMA). “I dati positivi di Trailblazer-Alz 2 danno speranza alle persone con malattia di, le quali hanno urgente bisogno di nuove opzioni terapeutiche. Questo è il primo ...