Uno dei capi maschili più classici incontra la femminilità cocotte della gonna da ballerina e il mix funziona

Leggi su amica

(Di martedì 18 luglio 2023) Mettere insieme camicia maschile e tutù in un unico outfit? Può sembrare una mossa azzardata. Perché si parla di duediversissimi tra loro per anima e mood. Il primo è un must del guardaroba da uomo associato spesso a giacca e cravatta. L’altro è unacorta e ultra femminile mutuata dal mondodanza classica. Eppure lo street style dalle ultime sfilate dell’Haute Couture parigina ci dimostra che questi due pezzi agli antipodi in fatto di stile possono andare perfettamente d’accordo. Perché l’insolito binomio è stato visto indossato da un’addetta ai lavori con inaspettato successo. Contrasti di stile Carrie Bradshaw nell’ormai storica siglaserie Sex and The City indossava il tutù con un top a canotta rosa pallido all’insegna di unaestrema e quasi stereotipata. Qua il ...