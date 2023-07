Università | Mur | 19 944 posti a Medicina e chirurgia dal prossimo anno | +4mila

E' di 19.944 posti la proposta che il Ministero dell'e della Ricerca () avanzerà domani al Gruppo di programmazione per i Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in italiano e in lingua inglese. Lo fa sapere il Ministero dell'e ...È di 19.944 posti la proposta che il Ministero dell'e della Ricerca () avanzerà domani al Gruppo di programmazione per i Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in italiano e in lingua inglese. Un numero superiore alla richiesta giunta ...La proposta è stata avanzata dal Ministero dell'e della Ricerca () al Gruppo di programmazione per i Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in italiano e in lingua inglese, con un ...

Università: MUR, da prossimo anno 19.944 posti per corsi laurea in medicina e chirurgia Ministero dell'Università e della Ricerca