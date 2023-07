Under 19 handball | una festa per le salernitane campionesse europee VIDEO

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Una vera e propriaha accolto alla Stazione di Salerno il ritorno a casa delle atleteGiulia Rossomando e Carmen Stellato salite sul tetto d’Europa, grazie alla vittoria dei W19 EHF Championships, insieme al tecnico Adele De Sanctis. Le, titolari dell’Italia19, nella giornata di domenica, hanno festeggiato la vittoria degli EHF Championships. Le due giovanissime atlete sono state protagoniste di prestazioni praticamente perfette: con sei vittorie conquistate in sei gare disputate, le Azzurre hanno fatto, così, percorso netto nella competizione. Approdata, dunque, in finale da imbattuta, l’Italia ha sconfitto l’Austria con il risultato di 29-21, vincendo per la seconda volta consecutiva i W19 EHF Championships e acquisendo il diritto di giocarsi la ...

...Caterina Mariniello che fa sei vittorie di fila con la maglia della nazionale italiana19 e si laurea campionessa agli EHF Championships. La prima storica edizione della BeachCup agli ...... ma sul podio nella pallamano indoor mentre un'altra nel Beach. Terzo posto per il Giovinetto Petrosino nell'15 maschile, per la Pallamano Marsala sempre nella15 maschile ma ...Le finali di ieri hanno fatto seguito a quelle delle categorie12 maschile e femminile vinte, ... Le istituzioni e la Federazionedevono supportare il patron Montauti per elevare il ...

Under 19 handball, una festa per le salernitane campionesse ... anteprima24.it

Nell'ultimo fine settimana il club ha applaudito le vittorie dell'Italia Under 19 di cui fa parte anche il pivot biancoblù, mentre hanno riscosso grande successo sia la Beach Handball Cup andata in sc ...Sei vittorie di fila con la maglia della nazionale italiana Under 19 e si laurea campionessa agli Ehf Championships, successo per Beach Handball Cup agli Xmasters e Summer Camp ...