Un Posto al Sole | anticipazioni al 28 luglio | Marina si avvicina alla verità

Secondo quanto si è potuto apprendere, ad essere indagati sarebbero i proprietari delle unità immobiliari presenti nello stabileal civico 59 di corso Umberto I e alcuni tecnici e dirigenti del ...Dalle parole del presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato , si capisce come il traforo del Monte Bianco abbia occupato unin prima fila all'assemblea regionale degli ...Secondosul podio generale per Notaro Team, in ritardo didue lunghezze su Ciclone, e terzoper l'entry Inglese Jelvis. Chiudono la top - five G. Spot, per l'occasione timonata da ...

Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 17 luglio 2023 Tvblog

Domani a Gorla Minore in campo Vittoria Scognamiglio nella finale Junior, mentre Giacomo Casadei ed Elisa Chmirri parteciperanno alla finale Young Riders La quattordicenne torinese Lavinia Lo Bosco ...Il Collegio di Garanzia dello Sport annulla la sentenza del Consiglio Federale e rispedisce il Lecco in C Il Perugia è riammesso in B. Uscita la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che annulla ...