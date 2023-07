Un Posto al Sole Anticipazioni 19 luglio 2023 | Manuel e Jimmy in difficoltà La situazione è complicata

(Di martedì 18 luglio 2023) Scopriamo cosa rivelano ledella Puntata di Unalin onda il 19. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono chenasconderà una pistola in camera mentresarà deluso dal comportamento freddo di Cristina.

Le Anticipazioni di Unalci rivelano che nella puntata della Soap , in onda il 19 luglio 2023 , alle ore 20.50 su Rai3 , Manuel continuerà a giocherellare e a nascondere la pistola presa dal borsone dello zio ...Su Rai3 Unal1.339.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Controcorrente 521.000 (3.4%) e 627.000 spettatori (3.9%). Su La7 In Onda 957.000 spettatori (6%). Su Tv8 4 Hotel 367.000 spettatori con......

Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Roberto potrebbe decidere di prendersi cura di Tommaso anche se non è suo figlio ...