Un lavoratore su quattro del sud percepisce meno di 9 euro all’ora | quasi un milione di persone Svimez

(Di martedì 18 luglio 2023) Il rapporto2023 è stato presentato stamattina. L’istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno fa emergere, anche formalmente, un allarme percepito con chiarezza.undi, del sud Italia, lavorano con reddito orario inferiore ai 9. Si tratta di unsudelle regioni meridionali senza fare distinzione neppure sulle qualifiche. Inevitabile lo spopolamento con circa 460mila laureati che fra il 2001 ed il 2021 hanno lasciato le regioni del sud. Nuovo rapporto annuale della Società per lo sviluppo del Mezzogiorno “” e nuovo allarme per il Sud dove il lavoro continua a scarseggiare. Ben unsu 4 è sotto la soglia dei 9l’ora (circa un...