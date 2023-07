Un Altro Domani Anticipazioni 19 luglio 2023 | Leo costretto a dire addio a Julia

Nuova serata all'insegna della musicasera (19 luglio, ndr) alle 21 in piazza della Chiesa a Calice Ligure, con unappuntamento immancabile della ricca stagione estiva organizzata dall'associazione 'Calice Città della Musica' ...Mondiali Nuoto, il programma di19 luglio: torna il Settebello . Italia: il nuoto artistico ... stavo meglio in acqua rispetto all'giorni ed ero deluso dopo la 10 km. Forse per avere gli ...Al loro posto - e questo è senz'l'aspetto più innovatore del suo linguaggio musicale fino alla fine degli anni Quaranta "Messiaen impiega delle tecniche che annullano le tradizionali nozioni di ...

Un altro domani oggi, la puntata del 17 luglio in streaming Mediaset Infinity

Si fa sempre più sentire il caldo torrido in provincia di Alessandria, come in tutto il resto di Italia, con picchi di oltre 38 gradi.Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.